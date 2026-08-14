Находка во время прогулки довела пензенца до преступления

47-летнего пензенца подозревают в краже денег с чужой банковской карты. Ее мужчина нашел в пыли у трассы в Октябрьском районе областного центра, когда прогуливался.

Горожанин поднял карту и решил узнать, есть ли на ней деньги. Он дошел до первого попавшегося магазина и совершил покупку на 400 рублей. Определив, что счет не пустой, пензенец стал расплачиваться находкой за продукты и алкоголь.

Всего горожанин потратил около 12 000 рублей. Все купленное он употребил.

Карта принадлежала 41-летнему жителю Пензы. Узнав о пропаже денег со счета, он обратился в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого.

Во время допроса тот заявил полицейским, что не знал про ответственность, которая ждет людей, нашедших чужую карту и потративших деньги.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.