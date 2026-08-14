Забравшему у пензенцев 4 млн рублей жителю Воронежа вынесли приговор

В Пензе вынесли приговор жителю Воронежа. Мужчина работал курьером мошенников, забирая у жертв их накопления.

Преступная группа, в которую входил курьер, действовала в нескольких регионах РФ, в том числе в Пензенской области. Мужчина работал на аферистов с ноября 2025 года по январь 2026-го, с кураторами он общался через мессенджер Telegram, соблюдая при этом все меры конспирации.

Наниматели курьера звонили гражданам и вводили их в заблуждение, представляясь сотрудниками разных органов и ведомств: Роспотребнадзора, Росфинмониторинга, ФСБ, Центробанка и так далее. Под предлогом «декларирования средств», «проведения экспертизы», «предотвращения возможной уголовной ответственности» и тому подобного у жертв выманивались деньги. Средства следовало передать курьеру.

Далее в игру вступал воронежец. Он приезжал по указанному кураторами адресу, называл кодовое слово и получал деньги, которые затем передавал участникам преступной группы, оставляя себе процент за работу.

Так, злоумышленник забрал средства у двух пожилых жителей Пензы: у мужчины - 2 497 702 рубля, у женщины - 2 000 000 рублей.

Воронежец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он осознавал, что нарушает закон, действовал из-за желания заработать.

Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, в полном объеме удовлетворен гражданский иск обманутого пензенца и частично – иск пенсионерки о возмещении ущерба. Выплата денег ляжет на плечи осужденного.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.