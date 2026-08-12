Мокшанец потерял «Ладу-Весту» из-за тяги к спиртному

Криминал

Мокшанец потерял «Ладу-Весту» из-за тяги к спиртному
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41-летний житель Мокшанского района предстал перед судом за пьяную езду на своей «Ладе-Весте».

Ранее мужчину уже лишили водительских прав за аналогичное преступление. Однако это не помешало ему вновь сесть нетрезвым за руль в ночь на 5 июля 2026 года.

Правоохранители остановили водителя на дороге в Мокшане. Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Мужчине не позволили вернуться за руль.

На суде он признал свою вину. Мокшанцу назначили 200 часов обязательных работ. Его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года.

Автомобиль подсудимого конфисковали в доход государства, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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