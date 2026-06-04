В Наровчатском районе погиб оставленный без помощи пешеход

Криминал

В Наровчатском районе погиб оставленный без помощи пешеход
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В Наровчатском районе полиция выяснила обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в ночь с 1 на 2 января. Расследование уголовного дела завершено.

Обвиняемой стала автолюбительница 2006 года рождения. В ту ночь она за рулем ВАЗ-2107 ехала по грунтовой дороге, погруженной в полную темноту. Внезапно девушка увидела мужчину, сидевшего на проезжей части. Его лицо было обращено в сторону приближавшейся «семерки».

Девушка ударила по тормозам, однако избежать наезда не удалось. Машина протащила мужчину несколько метров.

ДТП напугало автолюбительницу. Она не вышла из машины, не оказала помощь сбитому и уехала домой. Девушка никому не сообщила о случившемся.

В Наровчатском районе погиб оставленный без помощи пешеход

Чуть позже она отправилась по делам на той же «семерке», автомобиль занесло на дороге, он оказался в кювете.

В Наровчатском районе погиб оставленный без помощи пешеход

«Впоследствии данная гражданка была задержана сотрудниками полиции по месту жительства», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, пострадавший, несмотря на полученные травмы, остался жив после наезда. Но из-за того, что помощь не пришла, а самостоятельно вызвать ее он не мог, человек скончался на месте.

Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения.

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