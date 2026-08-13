Севастопольца обязали выплатить 1,7 млн рублей пенсионерке из Кузнецка

Криминал

Севастопольца обязали выплатить 1,7 млн рублей пенсионерке из Кузнецка
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Жителя Севастополя обязали вернуть пенсионерке из Кузнецка более 1,7 млн рублей.

Женщина поверила мошенникам и перевела им все свои накопления, а когда поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в правоохранительные органы.

Выяснилось, что пенсионерка отправила сбережения севастопольцу. Он выступил в роли дроппера в мошеннической цепочке - его банковский счет использовался для транзита похищенных денег.

«Прокурор направил в суд иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Заявленные требования удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле», - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в аналогичном случае суд взыскал более 269 000 рублей с липчанина - ему перевел деньги участник СВО из Пензы.

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