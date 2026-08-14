16-летний сердобчанин шантажировал друга по переписке интимными фото

Криминал

16-летний сердобчанин шантажировал друга по переписке интимными фото
Печать
Max

16-летнего сердобчанина подозревают в шантаже 19-летнего жителя Иркутской области. Подросток втерся жертве в доверие в интернете, представившись девушкой.

Юноши какое-то время общались, затем старший решил отправить «подруге» интимные снимки. Получив фото, сердобчанин понял, что может так заработать деньги и стал шантажировать друга по переписке.

Тот, испугавшись, отправил на указанную карту 20 000 рублей, а затем обратился в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленника, юноша во всем признался. По факту вымогательства возбудили уголовное дело.

Сердобчанину грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее в похожем преступлении обвинили 17-летнего жителя Сердобского района. Он познакомился в интернете с 16-летним москвичом, также притворившись девушкой, а после, получив от собеседника пикантные снимки, стал угрожать их распространить, если тот не заплатит.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
вымогательство интим интернет
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!