16-летний сердобчанин шантажировал друга по переписке интимными фото

16-летнего сердобчанина подозревают в шантаже 19-летнего жителя Иркутской области. Подросток втерся жертве в доверие в интернете, представившись девушкой.

Юноши какое-то время общались, затем старший решил отправить «подруге» интимные снимки. Получив фото, сердобчанин понял, что может так заработать деньги и стал шантажировать друга по переписке.

Тот, испугавшись, отправил на указанную карту 20 000 рублей, а затем обратился в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленника, юноша во всем признался. По факту вымогательства возбудили уголовное дело.

Сердобчанину грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее в похожем преступлении обвинили 17-летнего жителя Сердобского района. Он познакомился в интернете с 16-летним москвичом, также притворившись девушкой, а после, получив от собеседника пикантные снимки, стал угрожать их распространить, если тот не заплатит.