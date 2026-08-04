В Пензе вынесли приговор двум курьерам мошенников

В Пензе перед судом предстали двое мужчин по обвинению в мошенничестве. Они выполняли роли курьеров.

Механизм был детально отработан. Куратор использовал подменные номера, обзванивал жителей областного центра и Сурского края и, представляясь правоохранителем или близким жертвы, сообщал, что родственник собеседника якобы попал в ДТП или получил ранение на СВО. Для лечения или решения вопроса с уголовным делом у людей выманивались крупные суммы.

Деньги, а также личные вещи якобы пострадавших граждан жертвы злоумышленника передавали таксистам, и те доставляли все курьеру.

Таким образом аферистам удалось обмануть трех пожилых жителей региона. Общий ущерб превысил 1 млн рублей.

Один из подсудимых забирал посылки и переводил суммы на нужные счета, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения. Он привлек к «работе» своего знакомого в тот день, когда сам не смог забрать переданную жертвой сумку с наличными. Помощник выполнил задание, отдал посылку товарищу и получил за это 5 000 рублей.

Главному курьеру мошенников суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его помощнику - обязательные работы на срок 420 часов, сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.

Гражданские иски о взыскании с мужчин ущерба удовлетворили в полном объеме.