В Сердобске двое юношей признались, что угнали машину

В Сердобске завершили расследование уголовного дела об угоне легковой машины с улицы Быкова. В преступлении обвинили двух несовершеннолетних жителей города.

По версии следствия, ночью 3 апреля 2026 года юноши гуляли по Сердобску и заметили припаркованный автомобиль. Один приятель предложил другому угнать его, тот поддержал идею.

Подельник открыл багажник, забрался через него в салон машины и отпер двери. Затем подростки откатили автомобиль за угол дома и завели двигатель.

Покатавшись по городу, приятели оставили машину в гаражном массиве и скрылись. Автомобиль нашел на следующий день родственник владелицы. Женщина вызвала полицию на место происшествия.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния соучастники признали», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.