В Сердобске двух подростков обвинили в угоне машины

Двое 17-летних жителей Сердобска стали фигурантами уголовного дела. Юношей обвиняют в угоне автомобиля.

По версии следствия, ночью 3 апреля приятели решили завладеть машиной, припаркованной на улице Бычкова.

Один из подельников залез в салон и открыл двери. После этого подростки откатили автомобиль за угол дома, завели двигатель и отправились кататься по городу.

«Оба несовершеннолетних поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

угон автомобиль подросток
 
 
 
 
 

