В Кузнецке закрыли игорное заведение с 7 терминалами

В Кузнецке полиция получила информацию о работе в городе игорного заведения. Прибыв по указанному адресу, правоохранители убедились в правдивости сведений.

Во время визита полицейских в помещении играли несколько посетителей.

Всего в заведении обнаружили 7 терминалов (6 из них рабочих), 6 электронных плат, 60 000 рублей, а также тетради с черновыми записями и мобильные телефоны.

«Изъятое оборудование направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения компьютерно-технической экспертизы», - сообщили в региональном УМВД РФ.

После получения заключения решится вопрос о направлении материалов следователям.

«Сотрудниками УМВД России по Пензенской области на постоянной основе ведется работа по пресечению незаконной игорной деятельности на территории региона», - напомнили в полиции.

