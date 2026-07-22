Кузнечанин обокрал приезжего в привокзальной гостинице

38-летний кузнечанин рискует лишиться свободы, после того как обокрал командировочного.

Заявление в полицию подал 42-летний потерпевший. В июне, будучи в рабочей поездке, он заселился в гостиницу на станции Пенза-I.

К тому времени злоумышленник уже жил в номере. Вечером приезжий отлучился по своим делам, оставив сумку с вещами в комнате.

Кузнечанин не устоял перед соблазном и похитил ее вместе с содержимым: наушниками, смарт-часами, бытовой техникой и личными вещами.

Сумма нанесенного ущерба составила около 13 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

«В пути следования или в местах отдыха будьте внимательны к личным вещам, документам и денежным средствам, не оставляйте их без присмотра либо будьте уверены в благонадежности ваших попутчиков и соседей. Не подвергайте себя и свое имущество опасности», - напомнили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.