Пензенец лишился свободы после денежных переводов за границу

45-летнему жителю Пензенской области вынесли приговор за содействие террористам.

Мужчина, настроенный против России, 19 раз перевел деньги проукраинскому движению, хотя знал, что оно признано террористическим в РФ.

В общей сложности он отправил за границу более 100 000 рублей.

Выявив данные факты, сотрудники регионального управления ФСБ РФ возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника.

Центральный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима.

Решение пока не вступило в силу, уточнили в ФСБ.