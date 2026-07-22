Пензенец лишился свободы после денежных переводов за границу

Криминал

Пензенец лишился свободы после денежных переводов за границу
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45-летнему жителю Пензенской области вынесли приговор за содействие террористам.

Мужчина, настроенный против России, 19 раз перевел деньги проукраинскому движению, хотя знал, что оно признано террористическим в РФ.

В общей сложности он отправил за границу более 100 000 рублей.

Выявив данные факты, сотрудники регионального управления ФСБ РФ возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника.

Центральный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима.

Решение пока не вступило в силу, уточнили в ФСБ.

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