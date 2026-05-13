53-летнего жителя Пензенской области обвинили в содействии террористам

53-летний житель Пензенской области обвиняется в содействии террористической деятельности. Нарушение закона выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Мужчина несколько раз перевел деньги проукраинскому движению, зная, что оно внесено в реестр запрещенных в России террористических организаций.

«Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в областном управлении ФСБ.

Ранее стало известно, что 23-летний житель региона обвиняется в попытке оказать содействие террористической деятельности. Он направлял деньги на финансирование деятельности участников запрещенной организации.

Перед судом также предстанет 19-летний житель Пензенского района. Его обвиняют в государственной измене, организации финансирования терроризма и его оправдании. С сентября по ноябрь 2024 года пензенец вместе с иностранцем организовал сбор денег для Украины и террористических организаций, противодействующих ВС РФ в СВО.