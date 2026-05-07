Жителя Пензенской области обвиняют в переводе денег террористам

23-летний житель Пензенской области обвиняется в попытке оказать содействие террористической деятельности. Нарушение закона выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Выяснилось, что молодой человек, зная о внесении проукраинского движения в реестр запрещенных в России террористических организаций, несколько раз перевел деньги на финансирование деятельности его участников.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд», - сообщили в областном управлении ФСБ.

Ранее стало известно, что 19-летний житель Пензенского района предстанет перед Центральным окружным военным судом по обвинению в государственной измене, организации финансирования терроризма и его оправдании.

С сентября по ноябрь 2024 года пензенец вместе с иностранцем (уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство) организовал сбор денег для Украины и террористических организаций, противодействующих ВС РФ в СВО.

