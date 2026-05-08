В Пензе рыночный торговец дал взятку ради сохранения гражданства

63-летнего жителя Пензы обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Мужчина занимался оптовой торговлей на одном из рынков города. Сотрудники регионального УФСБ провели проверку и обнаружили, что коммерсант нарушал закон. Выявленные факты могли стать основанием для лишения его гражданства РФ и последующей депортации.

В феврале 2026 года пензенец, не желая такого исхода, передал сотруднику регионального УФСБ 500 000 рублей. Взамен тот не должен был направлять в государственные органы результаты проверки.

Работник ведомства отказался от денег. Взяткодателя задержали.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Октябрьский районный суд Пензы, сообщили в областной прокуратуре.

