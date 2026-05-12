Кузнечанка в надежде заработать оформила кредиты на 1,2 млн

28-летняя жительница Кузнецка поверила, что сможет заработать, если оформит на себя кредиты и передаст деньги незнакомцу. Наивность стоила ей более 1 200 000 рублей.

Мошенник связался с женщиной в мессенджере. Он предложил ей легкий заработок - оформлять на свое имя кредиты, а взамен получать часть денег в виде прибыли.

Кузнечанка согласилась, взяла в разных банках 1 228 000 рублей и перевела их незнакомцу.

Через некоторое время, так и не получив обещанных денег, женщина наконец поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

«По данному факту возбужденно уголовное дело», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.