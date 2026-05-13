Золото в шкафчике: молодого зареченца обокрал коллега

Криминал

У 20-летнего жителя Заречного пропала золотая цепочка с кулоном за 150 000 рублей. Юноша оставил ее в шкафчике в раздевалке на предприятии в Бессоновском районе, где работал.

Полицейские установили личность похитителя украшения. Злоумышленником оказался 43-летний коллега пострадавшего. Он не стал отрицать вину.

Мужчина заметил цепочку в открытом шкафчике в начале рабочего дня. Когда злоумышленник закончил трудиться, он вернулся в раздевалку, переоделся и собирался пойти домой, но не устоял перед искушением.

Мужчина заглянул внутрь шкафчика, забрал цепочку, спрятал ее в карман и ушел.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Во время расследования похититель вернул украшение, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

