В Мокшане у матери погибшего участника СВО выманили более 9 млн

В Мокшане осудили 22-летнего мошенника, который выманил крупную сумму у матери погибшего участника СВО. Молодой человек действовал в составе организованной преступной группы.

В январе этого года злоумышленники несколько дней звонили жертве, представляясь сотрудниками ФСБ. Они убедили женщину, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан и кто-то пытается перевести деньги со счетов для спонсирования иностранного государства.

В итоге жертву уговорили передать деньги неизвестным ей «представителям силовой структуры» для дальнейшего декларирования.

«Подсудимый под видом сотрудника службы инкассации приехал по месту жительства потерпевшей (в Мокшан. - Прим. ред.) и забрал у нее 2 млн рублей. Еще 6,8 млн она отдала другому соучастнику и более 248 000 рублей перевела на счета неустановленных лиц», - уточнили в областной прокуратуре.

Когда афера раскрылась, молодой человек полностью признал вину и частично возместил пострадавшей материальный ущерб.

С учетом рецидива преступлений его приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

«По делу был заявлен гражданский иск, суд его удовлетворил, взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 9 048 920 рублей», - сообщили в Мокшанском районном суде.

Уголовное дело в отношении подельников выделено в отдельное производство.