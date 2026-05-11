Кузнечанин купил поддельные права для друга, не сдавшего экзамены

В Кузнецке 34-летний мужчина признался в перепродаже поддельного водительского удостоверения.

Горожанин купил фальшивку по просьбе приятеля, у которого не получалось сдать экзамены в автошколе.

Кузнечанин связался с незнакомцем в одном из мессенджеров, заказал у него «права» за 40 000 рублей и получил их через курьерскую доставку. Потом он перепродал подделку другу за 100 000.

Когда правда раскрылась, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, он дал признательные показания.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, сообщили в областном управлении МВД РФ.