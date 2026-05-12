На улице Бекешской в Пензе женщину 20 раз ударили ножом

В Пензе полицейские оперативно задержали горожанина, который подозревается в том, что 20 раз ударил ножом 45-летнюю женщину на улице Бекешской. В результате она скончалась.

Сообщение об обнаружении трупа в арендованной квартире поступило в правоохранительные органы 11 мая. На теле погибшей имелись видимые признаки насильственной смерти.

Полиция выяснила: к потерпевшей, употреблявшей спиртное, приехал знакомый. Во время застолья они поругались. Разозлившись, гость схватил нож и 18 раз ударил им женщину в область груди и 2 - в область шеи.

Личность пензенца установили. Оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Он был задержан возле дома по месту жительства и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Собранные оперативниками материалы направлены в СУ СКР по Пензенской области для принятия процессуального решения», - рассказали в региональном УМВД России.