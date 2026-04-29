Юного пензенца обвинили в госизмене за сбор денег в мессенджере
19-летний житель Пензенского района предстанет перед Центральным окружным военным судом по обвинению в государственной измене, организации финансирования терроризма и его оправдании.

По версии следствия, в начале 2024-го юноша (на тот момент несовершеннолетний) во время переписки в мессенджере принял предложение стать администратором канала, в котором планировалось размещать информацию о сборе средств для нужд террористов, сообщили в региональном СУ СКР.

В июле 2024 года юноша написал в чате мессенджера сообщение, в котором оправдал терроризм и деятельность запрещенной в России террористической организации.

С сентября по ноябрь 2024 года пензенец вместе с иностранцем (уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство) организовал сбор денег для Украины и террористических организаций, противодействующих ВС РФ в СВО.

Обвиняемый находится под стражей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд для рассмотрения, сообщили в областной прокуратуре.

