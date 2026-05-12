Жительница Саранска украла в Пензе шоколад для подруги

22-летняя жительница Саранска приехала в Пензу с подругой и решила порадовать ее с помощью кражи. Теперь у девушки есть судимость.

Гостья Пензы стала воровкой вечером 4 февраля. Она вынесла из магазина 8 плиток «дубайского» шоколада и букет цветов на общую сумму 6 453 рубля.

Злоумышленницу задержали. Она не отрицала вину и возместила ущерб.

Девушка призналась, что хотела порадовать подругу и подарила украденное ей.

«Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей», - сообщили в Пензенской областной прокуратуре.

