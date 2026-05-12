Пензячку накажут за удар, нанесенный сотруднику полиции

32-летняя жительница Пензы пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудника транспортной полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Иск подал ульяновский транспортный прокурор.

По версии следствия, в марте этого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, среди дня неадекватно вела себя в сквере около вокзала Ульяновск-Центральный.

Полицейские задержали нарушительницу порядка. Та оказала сопротивление и ударила одного из них ногой в область живота.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В августе 2025 года другая жительница областного центра ударила полицейского ножом в грудь. Таким образом она пыталась защитить своего мужа, задержанного за езду в пьяном виде на квадроцикле без госномера.