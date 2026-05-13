В Кузнецке строительная компания год не выплачивала деньги работникам

Криминал

В Кузнецке строительная компания год не выплачивала деньги работникам
Печать
Max

В Кузнецке строительная организация нарушила трудовое законодательство. Как показала проверка, трем работникам компании не платили зарплату с мая 2025-го по май 2026-го.

Общая сумма долга превысила 831 000 рублей. Оставшиеся без денег сотрудники расторгли трудовые договоры.

Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщили в областной прокуратуре.

В региональном СУ СКР рассказали, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы).

Ход и результаты расследования, а также восстановление прав работников контролирует прокуратура.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
зарплата долг прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!