В Пензе наказали очередного автора экстремистских комментариев

В Железнодорожном районе Пензы суд оштрафовал 41-летнего мужчину, который разместил экстремистские комментарии в интернете.

Горожанин высказался в социальной сети в феврале. В его словах усмотрели возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства.

Мужчину оштрафовали на 10 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В апреле 34-летнюю жительницу Пензы наказали за размещенные в интернете призывы к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих. Ее приговорили к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также женщине на 2 года запретили размещать материалы в интернете.

В марте 37-летнего пензенца осудили за посты с призывами к насильственным действиям в отношении мигрантов из Средней Азии и с Кавказа. Ему дали 1 год лишения свободы условно с ограничением свободы на 2 года и тоже запретили публикацию материалов.

