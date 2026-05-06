Городищенец попал в ДТП в Пензе и погубил друга

В Пензе 20-летнего жителя Городищенского района обвиняют в смертельном ДТП. Молодой мужчина сел пьяным за руль.

Авария случилась в Пензе в ночь на 25 мая 2025 года. Городищенец ехал на «Ладе-Весте» по улице Измайлова со стороны Ахун.

Он выжал более 135 км/ч. В итоге машину занесло, развернув против часовой стрелки. Она оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с Kia Rio, затем врезалась в стойку дорожного знака и ограждение тротуара. После этого «Лада» опрокинулась в кювет, наехала на дерево.

Пассажир автомобиля, 20-летний друг водителя, погиб на месте от полученных травм.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд на рассмотрение, сообщили в областной прокуратуре.

