Пензячке запретили размещать что-либо в Сети из-за ее комментариев

В Пензе 34-летнюю женщину наказали за призывы к экстремистской деятельности в Интернете.

В феврале прошлого года горожанка разместила в социальной сети комментарии, в которых призывала к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих.

Сотрудники ФСБ во время мониторинга выявили эти сообщения и установили личность злоумышленницы.

В отношении пензячки возбудили уголовное дело.

Суд приговорил ее к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также ей на 2 года запретили размещать в Интернете какие-либо обращения и иные материалы, пояснили в областной прокуратуре.

