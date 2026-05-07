Житель Засечного хранил дома крупную партию наркотика для сбыта

26-летнего жителя села Засечного Пензенского района обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, молодой человек вступил в организованную преступную группу, став сначала закладчиком, а затем оптовым курьером-закладчиком.

В ноябре 2025 года он через розничных курьеров купил запрещенное вещество, привез его домой и частично расфасовал по сверткам для последующего сбыта.

В январе 2026-го мужчина для тех же целей приобрел еще одну партию наркотика и, подготовив ее, хранил у себя.

«Довести свои преступные намерения до конца обвиняемый не смог, поскольку его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 725 г наркотических средств», - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, оно направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд.