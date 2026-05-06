В Земетчинском районе начальница почты присвоила 400 000 рублей

Криминал

В Земетчинском районе начальница почты присвоила 400 000 рублей
Печать
Max

В Земетчинском районе бывшую начальницу одного из почтовых отделений будут судить за присвоение денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в июне 2025 года от двух местных жительниц женщина получила 300 000 и 100 000 рублей.

Деньги предназначались для размещения на вкладах, но злоумышленница присвоила их и потратила по своему усмотрению.

Экс-руководительница признала вину и возместила нанесенный ущерб. Дело передано на рассмотрение в Земетчинский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее за аналогичное преступление на 3 года лишилась свободы бывшая бухгалтер коммерческой организации в Камешкирском районе. Путем махинаций с документами ей удалось похитить 1 386 473 рубля

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража прокуратура суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!