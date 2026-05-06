В Земетчинском районе начальница почты присвоила 400 000 рублей

В Земетчинском районе бывшую начальницу одного из почтовых отделений будут судить за присвоение денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в июне 2025 года от двух местных жительниц женщина получила 300 000 и 100 000 рублей.

Деньги предназначались для размещения на вкладах, но злоумышленница присвоила их и потратила по своему усмотрению.

Экс-руководительница признала вину и возместила нанесенный ущерб. Дело передано на рассмотрение в Земетчинский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее за аналогичное преступление на 3 года лишилась свободы бывшая бухгалтер коммерческой организации в Камешкирском районе. Путем махинаций с документами ей удалось похитить 1 386 473 рубля