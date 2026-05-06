В Пензе ограничили свободу пенсионеру, покалечившему ребенка

В Пензе осудили 70-летнего водителя «Нивы», сбившего 3-летнюю девочку на улице Красной.

ДТП случилось днем 7 августа прошлого года. Девочка по зебре переходила дорогу возле зоопарка. Пожилой автомобилист не уступил дорогу ребенку и сбил его.

Малышка получила множество травм. Их квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

При вынесении приговора суд учел мнение законного представителя пострадавшего ребенка, который не настаивал на строгом наказании.

Виновнику ДТП назначили 1 год ограничения свободы. Пенсионера лишили водительских прав на 1 год, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.