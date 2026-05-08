В п. Земетчино разбойник прикрылся шарфом и постучал в дверь жертвы

Криминал

В п. Земетчино разбойник прикрылся шарфом и постучал в дверь жертвы
Печать
Max

В поселке Земетчино осудили 35-летнего местного жителя, который напал на 79-летнюю пенсионерку.

Преступление было совершено в декабре прошлого года. Тогда мужчина вооружился кухонным ножом, надел перчатки, шапку, скрыл лицо шарфом и постучал в дверь квартиры незнакомой пенсионерки.

Когда женщина отперла, он ворвался внутрь и закрыл за собой дверь. Угрожая ножом, непрошеный гость потребовал денег. Испуганная хозяйка отдала 8 000 рублей.

Чтобы пенсионерка не вызвала полицию, мужчина достал из ее телефона сим-карту и скрылся.

Несмотря на это, злоумышленника все же нашли. Он признал вину, возместил ущерб и в качестве компенсации морального вреда выплатил пострадавшей 50 000 рублей.

Суд признал его виновным в разбойном нападении и приговорил к 3 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
разбой нож суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!