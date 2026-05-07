Жительница п. Лунино, ударившая мужа ножом, получила условный срок
Жительницу поселка Лунино, которая во время ссоры ударила мужа ножом, приговорили к условному лишению свободы.

Инцидент случился в ночь на 15 февраля, между 0:40 и 1:30. Супруги находились дома на кухне, когда мужчина стал оскорблять жену, используя нецензурные выражения, рассказали в Лунинском районном суде.

Не выдержав, сельчанка взяла нож и ударила обидчика в область живота. Вред, нанесенный его здоровью, впоследствии был квалифицирован как тяжкий.

В суде женщина признала вину и отказалась от дачи показаний.

С учетом противоправного поведения потерпевшего ее приговорили к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.

