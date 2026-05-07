Жительница Каменки потеряла миллионы из-за заграничного Audi

46-летняя жительница Каменки хотела купить автомобиль Audi и стала жертвой мошенника, потеряв сбережения.

Давний знакомый женщины рассказал ей, что заказал машину из-за границы. Идея ее заинтересовала, и горожанка взяла у мужчины контакт того человека, который помогал ему в приобретении автомобиля.

Женщина позвонила по полученному номеру и согласилась на покупку. Продавец пообещал ей оформление всех таможенных документов и заявил, что машину доставят в Смоленск.

Горожанка заключила договор и перевела 3 500 000 рублей. Затем она отправилась в Смоленск. Там она обратилась к сотрудникам таможенной службы и узнала, что автомобиля нет. Продавец перестал выходить на связь и не явился на назначенную встречу.

Тогда женщина поняла, что стала жертвой афериста.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника и делают все возможное для возвращения похищенных денег, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.