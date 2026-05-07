Пензячка поссорилась с соседкой и получила химический ожог глаз

34-летнюю жительницу Пензы признали виновной в травме, полученной ее 82-летней соседкой.

Днем 22 марта 2025 года молодая горожанка во дворе дома поссорилась с пожилой женщиной. Во время конфликта она распылила в лицо оппонентки содержимое перцового баллончика.

В результате пенсионерка получила химический ожог обоих глаз. Действия пензячки квалифицировали как умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Женщина не признала свою вину.

Злоумышленнице назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ. Она должна будет выплатить пострадавшей 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в областной прокуратуре.

Пока приговор не вступил в законную силу.