Иностранца, отбывавшего наказание в Пензе, выслали из России

Из России депортировали еще одного иностранца, который отбывал наказание в колонии в Пензе и не встал на путь исправления.

На этот раз выдворили 41-летнего мужчину, который находился в колонии строгого режима № 4 (ул. Молодогвардейская).

Он был осужден за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

«Установлено, что осужденный является приверженцем и сторонником идеологии терроризма, вину не осознал. В целях недопущения возникновения возможных негативных последствий пребывания на территории Российской Федерации иностранный гражданин депортирован в страну исхода и ему закрыт въезд в Россию до 2076 года», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Ранее по аналогичным основаниям депортировали 45-летнего иностранца, который отбывал наказание в исправительной колонии общего режима № 7.

