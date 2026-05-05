Суд вынес приговор виновнику ДТП, унесшего жизни 6 человек

Суд вынес приговор 54-летнему жителю Саратовской области, по вине которого которого случилась автокатастрофа в Мокшанском районе. Погибли 6 человек.

Трагедия произошла 1 августа 2025 года на 571-м километре трассы М-5 - неподалеку от села Подгорного.

Мужчина, управляя Chevrolet Epica, двигался в направлении Самары со скоростью свыше 90 км/ч. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся там с Datsun on-DO.

От полученных в результате аварии травм на месте скончались пассажиры Chevrolet - 41-летний, 37-летний и 31-летний мужчины, а также 49-летний водитель и пассажиры Datsun - 41-летняя женщина и 13-летний мальчик.

Саратовец полностью признал вину, сообщили в Мокшанском районном суде. Он частично возместил моральный вред потерпевшим - родственникам погибших.

Суд назначил водителю наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии-поселения. Также мужчину на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

