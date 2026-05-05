Бесплатные роллы обернулись для пензенца 2 годами работ

27-летнему жителю Пензы придется трудом искупить преступление. Он ограбил один из сетевых магазинов в областном центре.

4 февраля этого года молодой человек, будучи нетрезвым, взял в торговой точке 18 роллов «Гранд Филадельфия», бутылку воды и бутылку игристого вина. Товары он пронес мимо кассы.

Охранник пошел следом, настаивая на оплате, однако горожанин проигнорировал все требования и отдал контейнер и бутылки своему знакомому, ждавшему на улице.

Сотруднику магазина удалось остановить грабителя. Злоумышленник распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и скрылся.

Магазину был причинен имущественный ущерб на сумму 1 098 рублей 95 копеек, охраннику магазина - физическая боль, сообщили в Ленинском районном суде.

Пензенец полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к принудительным работам сроком на 2 года с удержанием 10% зарплаты в доход государства.