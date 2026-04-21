Иностранцу в пензенской колонии запретили 50 лет въезжать в Россию

Из России депортировали 45-летнего иностранца, который отбывал наказание в исправительной колонии общего режима № 7 в Пензе. Она располагается на проспекте Победы.

Мужчину лишили свободы за участие в деятельности экстремистской организации.

Было установлено, что осужденный остался приверженцем и сторонником идеологии экстремизма и на путь исправления за время отбывания наказания не встал, вину не осознал, сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Иностранца решили депортировать на родину, чтобы не допустить возникновения негативных последствий его пребывания на территории России.

Въезд в РФ мужчине закрыли до 2076 года.