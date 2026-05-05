Юная жительница Пензы нарушила закон и получила 2 000 рублей

18-летнюю жительницу Пензы обвиняют в продаже банковской карты. Девушка оформила ее дистанционно в приложении банка в октябре прошлого года, получила от курьера, а затем отдала незнакомой женщине.

В качестве вознаграждения пензячка получила 2 000 рублей.

Новая владелица воспользовалась картой для незаконных операций: на нее перечисляли деньги, полученные преступным путем, а злоумышленница их снимала.

Пензячка полностью признала собственную вину. По словам девушки, на преступление она пошла для того, чтобы поправить материальное положение.

«В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Девушке грозит до 3 лет лишения свободы.

