В Пензе впервые вынесли приговор за реабилитацию нацизма

25-летнего жителя Пензы признали виновным в реабилитации нацизма. Областной суд впервые вынес приговор за такое преступление.

С ноября 2022 года по август 2023-го мужчина размещал в канале одного из мессенджеров комментарии, в которых оправдывалась идеология фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные Германией в 1941-1945 годах.

Кроме того, горожанин отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом для суда и наказания главных военных преступников, и распространял ложные сведения о деятельности СССР во время Второй мировой войны, сообщили в областной прокуратуре.

Для размещения комментариев пензенец использовал мобильный телефон, пояснили в региональном СУ СКР.

Мужчина признал вину и во всем раскаялся. Он назвал свои действия ошибкой и глупостью.

«Его прадед воевал в Великой Отечественной войне. Нацисты совершили чудовищные преступления против людей, а он верил в их пропаганду. Сейчас он изменил свое отношение к прежним взглядам», - рассказали в областном суде.

Пензенцу назначили 2 года лишения свободы условно. У него нет права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в Сети, в течение 2 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.