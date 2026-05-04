В Пензе осудили за мошенничество мастера по наращиванию ресниц

Криминал

В Пензе осудили за мошенничество мастера по наращиванию ресниц
Печать
Max

22-летняя жительница Пензы обманом получила социальную выплату на развитие бизнеса и оказалась на скамье подсудимых.

В октябре 2025 года девушка обратилась в социальное управление и заключила соцконтракт: она занимается наращиванием и ламинированием ресниц и захотела улучшить условия работы в салоне.

Ей перечислили 340 000 рублей.

Однако позже выяснилось, что пензячка предоставила в уполномоченный орган недостоверные сведения о размере своего дохода и получила выплату незаконно, сообщили в областной прокуратуре.

Предпринимательница вернула деньги.

Суд признал ее виновной в мошенничестве и оштрафовал на 100 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
соцконтракт выплата штраф
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!