В Пензе осудили за мошенничество мастера по наращиванию ресниц

22-летняя жительница Пензы обманом получила социальную выплату на развитие бизнеса и оказалась на скамье подсудимых.

В октябре 2025 года девушка обратилась в социальное управление и заключила соцконтракт: она занимается наращиванием и ламинированием ресниц и захотела улучшить условия работы в салоне.

Ей перечислили 340 000 рублей.

Однако позже выяснилось, что пензячка предоставила в уполномоченный орган недостоверные сведения о размере своего дохода и получила выплату незаконно, сообщили в областной прокуратуре.

Предпринимательница вернула деньги.

Суд признал ее виновной в мошенничестве и оштрафовал на 100 000 рублей.