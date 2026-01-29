Пензенцу вынесли приговор за экстремистское высказывание в Сети

Криминал

Пензенцу вынесли приговор за экстремистское высказывание в Сети
Печать
Telegram

В Пензе вынесли приговор 29-летнему мужчине за публичные призывы к экстремизму.

26 мая 2025 года горожанин оставил комментарий под постом в канале мессенджера с 1 984 подписчиками. В сообщении он призывал к насилию над представителями Северного Кавказа и Средней Азии. С точкой зрения мужчины ознакомились не менее 3 человек.

На суде пензенец полностью признал свою вину.

При вынесении решения учли, что мужчина привлекается к уголовной ответственности впервые, совершил преступление средней тяжести и работает. К смягчающим обстоятельствам отнесли состояние здоровья мужчины и его матери.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы. Наказание заменили на принудительные работы на тот же срок с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.

Также пензенца на 3 года лишили права размещать в Сети обращения или другие материалы, адресованные неопределенному кругу лиц.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
соцсеть мессенджер приговор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!