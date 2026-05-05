Никольчанка потеряла баню из-за отказа мужчине

38-летняя жительница Никольского района заявила в полицию о поджоге ее бани. Строение сгорело полностью, нанесенный ущерб оценивается почти в 400 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний бывший сожитель хозяйки бани. Мужчина не стал отрицать вину и подробно рассказал о причинах своего поступка.

По словам никольчанина, он хотел вернуть отношения и неоднократно приходил к женщине, стремясь все прояснить. В день преступления он в очередной раз навестил бывшую сожительницу, их разговор снова не принес результата, и, разозлившись, мужчина решил отомстить.

Злоумышленник прошел в баню и с помощью зажигалки поджег внутреннюю обшивку. Никольчанин полагал, что устроит бывшей сожительнице неприятность: женщина быстро заметит огонь и потушит. Однако все вышло из-под контроля, баня полностью сгорела.

По факту поджога возбудили уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

