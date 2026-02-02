ФСБ: Два жителя Пензенской области помогали мигрантам оставаться в РФ

В Пензенской области сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность 2 местных жителей, которые занимались организацией незаконной миграции.

Подозреваемые изготавливали уведомления о том, что иностранцы трудоустроены, и бумаги предоставлялись в правоохранительные органы.

На основании этих документов мигрантам продлевали сроки пребывания в России.

«Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», - сообщили в управлении.

Ранее осудили 4 жителей Пензы и иностранца, которые зарабатывали на приехавших из-за рубежа. С сентября по декабрь 2024 года подельники изготовили фиктивные документы о заключении с мигрантами трудовых или гражданско-правовых договоров, а также о том, что те работают в Пензе. Стоимость документов варьировалась от 6 000 до 8 000 рублей.

