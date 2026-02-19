Пензячку оштрафовали на 100 000 рублей за помощь мигранту

Жительницу Пензы признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания в Российской Федерации. Она пыталась помочь гражданину Узбекистана.
Пензячка не планировала предоставлять ему помещение. Тем не менее в офисе МФЦ она подписала и передала специалисту заявление о постановке иностранца на миграционный учет по конкретному адресу и уведомление о его прибытии туда.
В результате этих действий в феврале 2025 года мужчину поставили на учет по месту пребывания в Пензе, где он не проживал.
Нарушение вскрылось. Владелица жилплощади признала вину и раскаялась в содеянном.
Женщину оштрафовали на 100 000 рублей, сообщили в Первомайском районном суде г. Пензы.