Закладчик из Пензенского района может получить пожизненный срок

Криминал

Закладчик из Пензенского района может получить пожизненный срок
Печать
Telegram

Полиция задержала 26-летнего жителя Пензенского района, которого подозревают в сбыте наркотиков.

В его доме провели обыск и обнаружили 3 гриппер-пакета с кристаллическим веществом и порошком бежевого цвета, пакет, в котором были 6 свертков с белым кристаллическим веществом, гриппер-пакет с порошком белого цвета, еще один - с веществом в виде белых кристаллов. Также полицейские нашли 17 свертков из синей изоленты, 11 упаковок черной пластичной массы, перчатки, электронные весы, ложку из полимерного материала.

Изъятое направили на экспертизу. Она показала, что злоумышленник хранил более 300 г мефедрона и 425 г N-метилэфедрона. Это является особо крупным размером.

Закладчик из Пензенского района может получить пожизненный срок

«Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что является сбытчиком наркотических средств. Изъятое он должен был распространить через тайники-закладки на территории Пензы и Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Закладчик из Пензенского района может получить пожизненный срок

Мужчину заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело. Злоумышленник может оказаться за решеткой до конца жизни.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
наркотик дело полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!