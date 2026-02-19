Закладчик из Пензенского района может получить пожизненный срок

Полиция задержала 26-летнего жителя Пензенского района, которого подозревают в сбыте наркотиков.

В его доме провели обыск и обнаружили 3 гриппер-пакета с кристаллическим веществом и порошком бежевого цвета, пакет, в котором были 6 свертков с белым кристаллическим веществом, гриппер-пакет с порошком белого цвета, еще один - с веществом в виде белых кристаллов. Также полицейские нашли 17 свертков из синей изоленты, 11 упаковок черной пластичной массы, перчатки, электронные весы, ложку из полимерного материала.

Изъятое направили на экспертизу. Она показала, что злоумышленник хранил более 300 г мефедрона и 425 г N-метилэфедрона. Это является особо крупным размером.

«Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что является сбытчиком наркотических средств. Изъятое он должен был распространить через тайники-закладки на территории Пензы и Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Мужчину заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело. Злоумышленник может оказаться за решеткой до конца жизни.