Похитителю 60 000 крышек от банок вынесли приговор

46-летнего пензенца признали виновным в краже со склада крышек в Бессоновке. Мужчина принял все меры к тому, чтобы скрыть свою личность, однако полиция нашла его.

Ранее пензенец работал на этом складе начальником и знал о мерах безопасности. В ночь на 14 ноября 2025 года он проник на территорию, прикрыв лицо картоном, а потом отключил подачу электричества, чтобы видеокамеры прекратили вести запись.

Мужчина похитил 60 000 металлических крышек для банок общей стоимостью более 290 000 рублей. Он погрузил их в автомобиль Kia Rio, принадлежащий жене, и отвез в гараж в Октябрьском районе Пензы.

Полицейские установили личность злоумышленника, пензенца допросили. Он рассказал, что обокрал склад, желая отомстить бывшему работодателю.

«Я знал, что скоро инвентаризация будет, а крышки не продаются уже, товар поставили, и он на хранении до следующего года. Они маленькие и дорогие. Я хотел, чтобы, когда инвентаризация началась бы, узнали, что недостача, и выгнали одного человека, который сейчас на моем месте. Конечно, поступок ужасный, не могу оправдания ему найти, что-то прям побудило меня так подставить», - пояснил он.

Мужчина раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб.

«Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев», - сообщили в областной прокуратуре.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.