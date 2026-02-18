В Кузнецке строителям несколько месяцев не платили зарплату

В Кузнецке четверым работникам строительной фирмы задолжали более 880 000 рублей.

Установлено, что с июня по октябрь 2025 года сотрудники вообще не получали зарплату, хотя у организации была возможность выделить на это средства.

В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбудили уголовное дело. В процессе расследования задолженность перед рабочими была полностью погашена.

«В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в областном управлении СКР.

Ранее сообщалось, что в Никольске 150 сотрудников местного завода светотехнического стекла недополучили миллионы рублей.