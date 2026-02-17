6 погибших: дело виновника ДТП в Мокшанском районе передали в суд

Житель Саратовской области, обвиняемый в смертельном ДТП, где погибли 6 человек, предстанет перед судом. Заключение по уголовному делу утвердила областная прокуратура.

Авария случилась 1 августа 2025 года в Мокшанском районе, на 571-м километре трассы М-5. В 5 часов утра там столкнулись Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

По данным областной ГАИ, 49-летний водитель и 2 пассажира Datsun, 41-летняя женщина и 13-летний мальчик, скончались на месте. Погибли и 3 пассажира Chevrolet - 41-летний, 37-летний и 31-летний мужчины.

53-летнего водителя Chevrolet из Саратовской области госпитализировали с травмами.

Как установило следствие, именно он нарушил правила дорожного движения и не справился с управлением. Результатом стало столкновение с Datsun, ехавшим из Самарской области.

Мужчина признал вину, сообщили в областной прокуратуре. Дело направлено на рассмотрение в Мокшанский районный суд.