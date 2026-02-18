Юный пензенец отправил интимные фото своей девушке и пожалел

Криминал

Юный пензенец отправил интимные фото своей девушке и пожалел
19-летний житель Пензы стал жертвой шантажа после того, как отправил интимные фото своей девушке.

Молодой человек общался с возлюбленной в интернете и во время переписки решил послать ей несколько снимков.

Через некоторое время пензенец получил сообщение от неизвестного. Тот написал, что пикантные фото попали к нему и он готов распространить их, если не получит 20 000 рублей.

Юноша отказался заплатить злоумышленнику и обратился в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вымогателю грозит лишение свободы на срок до 4 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

